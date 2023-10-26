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        Emekli astsubay, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

        ADANA'daemekli astsubay Yaşar Ergül (53), tartıştığı eşi Seda Ergül'ü (35) 3 çocuğunun gözü önünde tabanca ile vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:05
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        Emekli astsubay, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
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        ADANA'daemekli astsubay Yaşar Ergül (53), tartıştığı eşi Seda Ergül'ü (35) 3 çocuğunun gözü önünde tabanca ile vurarak öldürdü.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi. Emekli astsubay Yaşar Ergül, eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi. Seda Ergül'ün, iddiaya göre aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden yaralanan Ergül, kanlar içinde yere yığıldı. Yaşar Ergül ise çocuklarını da evde bırakıp, kaçtı.

        'TEK GÖZ AĞRIMDI'

        Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.

        Kaçan Yaşar Ergül ise polis ekiplerince eve yakın bir sokakta yürürken yakalandı. Çiftin çocukları Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, savcının ifadelerini alacağı öğrenildi.

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