Parke taş ile kapısını kırdığı marketten 40 paket sigara çaldı ADANA'dakaldırımdan söktüğü parke taşı ile kapısını kırıp, girdiği marketten 40 paket sigara çalan Mustafa Y. (28), yakalandı. Şüpheli, ifadesinde, "Sigaraların bir kısmını içtim. Kalanını da tanımadığım birine sattım" dedi.

ADANA'dakaldırımdan söktüğü parke taşı ile kapısını kırıp, girdiği marketten 40 paket sigara çalan Mustafa Y. (28), yakalandı. Şüpheli, ifadesinde, "Sigaraların bir kısmını içtim. Kalanını da tanımadığım birine sattım" dedi.

Olay, 22 Ekim saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Y. (28), kaldırımdan söktüğü parke taşı ile bir zincir marketin otomatik kapısını kırıp, içeri girdi. Bir süre reyonların arasında dolaşan Mustafa Y., sigara dolabındaki 40 paket sigarayı çalıp, market poşetine doldurdu. Şüpheli, kırdığı kapıdan çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah marketi açmak için gelen çalışanların ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olan Mustafa Y., Onur Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Sigaraların bir kısmını içtim. Kalanını da tanımadığım birine sattım. Pişmanım" diyen Mustafa Y., adliyeye sevk edildi.