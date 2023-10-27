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        Kozan'da 14 lise öğrencisi, çiğ köfteden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        ADANA'daKozan Fen Lisesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, dışarıdan sipariş edip yedikleri çiğ köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:26 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:30
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        Kozan'da 14 lise öğrencisi, çiğ köfteden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        ADANA'daKozan Fen Lisesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, dışarıdan sipariş edip yedikleri çiğ köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesinde meydana geldi. Kozan Fen Lisesi'nde öğrenim gören 14 öğrenci, iddiaya göre, dışarıdan çiğ köfte ile ayran sipariş etti. Çiğ köfte yiyip ayran içen öğrenciler, bir süre sonra karın ağrısı yaşadı. Bunun üzerine 14 öğrenci de zehirlenme şüphesiyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer tarafından çiğ köfte ve ayrandan numune alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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