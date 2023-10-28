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        Adana'da 1871 polisle helikopterli, dronlu asayiş uygulaması

        ADANA'da1871 polisin katıldığı, helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 08:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:00
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        Adana'da 1871 polisle helikopterli, dronlu asayiş uygulaması
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        ADANA'da1871 polisin katıldığı, helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.

        Kent genelinde gece boyu süren ve 1871 polisin görev aldığı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Sabit nokta kontrollerinde 5 bin 585 aracı durdurarak arama yapan ekipler, farklı cinslerde 5 çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca, 91 sürücüye 347 bin 799 lira para cezası kesilirken, 9 araç ise trafikten menedildi. 130 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük saptanan 4 iş yerine idari işlem uyguladı, 2 kişiye de 1234 lira idari para cezası kesildi.

        DİLENCİLERE VE SATICILARA CEZA

        Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 32 kişiye ise toplamda 19 bin 744 lira idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 16 bin 643 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi yakalarken, 9 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat ile 21,53 gram esrar, 17,71 gram metamfetamin, 1,3 gram eroin, 70 uyuşturucu hap ve 10 litre kaçak içki ele geçirdi.

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