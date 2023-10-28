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        Polisten TOMA ve zırhlı araçlarla Cumhuriyet kutlaması

        ADANA´dapolis ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılı dolayısıyla; Türk bayraklarıyla donatılan TOMA ve zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda araçla kent turu yaptı. İlkokul öğrencilerinin çiçeklerle karşıladığı polisler, okul bahçesinde çocuklarla şarkı ve marş söyleyip, balon, şeker ve bayrak dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:00
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        Polisten TOMA ve zırhlı araçlarla Cumhuriyet kutlaması
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        ADANA´dapolis ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılı dolayısıyla; Türk bayraklarıyla donatılan TOMA ve zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda araçla kent turu yaptı. İlkokul öğrencilerinin çiçeklerle karşıladığı polisler, okul bahçesinde çocuklarla şarkı ve marş söyleyip, balon, şeker ve bayrak dağıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Atlı Polis Grup Amirliği, motorize yunus ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılı dolayısıyla aralarında TOMA ve zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda araçla şehir turuna çıktı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılmış araçlarla cadde ve bulvarlardan geçerek, vatandaşları selamladı.

        ÖĞRENCİLERLE ŞARKI VE MARŞ SÖYLEDİLER

        Yüreğir Yahya Kemal Beyatlı 100´üncü Yıl İlkokulu bahçesinde tören yapan öğrenciler, siren seslerini duyunca polis ekiplerinin yanına koştu. Araçlardan inen polisler, kırmızı-beyaz renklerde giysiler giyen öğrencilerle buluştu. Okul bahçesinde öğrencilerle şarkı ve marş söyleyen polisler, çocuklara balon, şeker ve bayrak hediye etti. Çocuklar, polislerle coşkulu bir kutlama yapıp, araçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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