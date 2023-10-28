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        Otomobil, esnafın üzerinde uyuduğu kaldırımdaki kanepeye çarptı

        ADANA'dasürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkıp fırıncı Cengiz Adlı´nın (24) üzerinde uyuduğu kanepeye çarptı. Adlı kıl payı kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:05
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        Otomobil, esnafın üzerinde uyuduğu kaldırımdaki kanepeye çarptı
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        ADANA'dasürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkıp fırıncı Cengiz Adlı´nın (24) üzerinde uyuduğu kanepeye çarptı. Adlı kıl payı kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Dadaloğlu Mahallesi Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi'nde meydana geldi. Hızlı olduğu öne sürülen sürücünün kontrolünü kaybettiği 01 YF 184 plakalı otomobil, diş hekimi muayenehanesi ve kanepe tamiratı yapan iş yerinin bulunduğu kaldırıma çıktı. Otomobil, fırıncı Cengiz Adlı'nın yorgun ve hasta olduğu için üzerinde uyuduğu kanepeye çarptı. Adlı, son anda kazadan yara almadan kurtulurken, sürücüsü ise kaçtı.

        'ÖLÜM SON ANDA TEĞET GEÇTİ'

        Sürücü hakkında şikayette bulunulduğunu söyleyen Cengiz Adlı, "O gün ben biraz rahatsızdım. Biraz dinlenmek için yan esnafın kaldırımdaki kanepesinde uyuyakaldım. Bir anda araba çarptı. Çok şükür bana bir şey olmadı, son anda kurtuldum. Kalktıktan hemen sonra ister istemez bir şok yaşadım. Uyuduğum için otomobilin geldiğini görmedim ama olayın ardından kazanın görüntüsünü izleyince çok şaşırdım. Allah yüzümüze baktı, beni çocuğuma bağışladı. Ölüm son anda teğet geçti. Kaza nedeniyle kanepe kırıldı, iş yerinin ise camı zarar gördü" dedi.

        Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından polis, kaçan sürücü hakkında çalışma başlattı.

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