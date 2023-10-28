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        Cumhuriyetin 100´üncü yılı nedeniyle Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´ne devasa Türk Bayrağı serilecek

        Cumhuriyetin100´üncü yılı kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne bin 699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde devasa bir Türk bayrağı serilecek. 15 bin 300 metrekare alanı kapsayan Türk bayrağı bugüne kadar serilecek en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyor.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:08
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        Cumhuriyetin 100´üncü yılı nedeniyle Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´ne devasa Türk Bayrağı serilecek
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        Cumhuriyetin100´üncü yılı kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne bin 699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde devasa bir Türk bayrağı serilecek. 15 bin 300 metrekare alanı kapsayan Türk bayrağı bugüne kadar serilecek en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyor.  

        Adana´da MET-GÜN inşaat tarafından yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde, Cumhuriyetin 100´üncü yılı kutlamaları kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Adana Valisi Yavuz Selim´in katkıları ile organize edilecek olan etkinliklerin gündüz bölümünde kano, bisiklet ve koşu yarışları yapılacak, gece ise ışık, su gösterileri gerçekleştirilecek. 

        100´ÜNCÜ YIL KUTLAMALARININ SİMGELERİNDEN BİRİ OLACAK 

        Kutlamalar kapsamındaki en önemli organizasyonlardan biri ise bin 699 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip olan devasa Türk Bayrağı´nın köprüye serilmesi olacak. 15 bin 300 metrekarelik bir alanı kapsayan Türk bayrağı, ülke çapındaki kutlamaların da simgelerinden biri olacak. Serilecek olan bayrak, bugüne kadar böylesine büyük bir alanı kapsayacak ilk bayrak olma özelliğini de taşıyor. Gerçekleşecek olan etkinliği ise mimar ve fotoğraf sanatçısı olan Ahmet Ertuğ fotoğraflayacak. 

        NİSAN AYINDA AÇILDI  

        Türkiye'nin 4. en uzun köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlıyor. MET-GÜN inşaat tarafından yapılan köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile geçtiğimiz Nisan ayında hizmete açılmıştı. Uzunluğu bin 699 metre olan, 27 tabliyeden oluşan 6 şeritli köprüde 2 hatlı demiryolu da yer alıyor.  

        "BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE KUTLANSIN" 

        Konuyla ilgili olarak MET-GÜN İnşaat tarafından yapılan açıklamada ise "Türkiye'nin ve Adana'nın gururu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşecek olan Cumhuriyet şölenine tüm halkımızı davet ediyoruz. `Yer Gök Bayrak Olsun´ Cumhuriyetimiz nice 100 yılları birlik beraberlik içinde kutlansın" denildi. 

        DHA-Genel - Türkiye-Adana - DHA

        2023-10-28 17:07:38

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