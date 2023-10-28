Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bayrak

CUMHURİYET'in100´üncü yıl kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde dev Türk bayrağıyla süslendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valiliği tarafından organize edildi. Cumhuriyet'in 100´üncü yıl kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları, gece ise ışık, su gösterileri gerçekleştirilecek. Köprüdeki kutlamalarda 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki Türk bayrağı olacak. 15 bin 300 metrekarelik Türk bayrağının, bugüne kadarki en büyük Türk bayraklarından biri olacağı belirtildi.