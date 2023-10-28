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        Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bayrak

        CUMHURİYET'in100´üncü yıl kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde dev Türk bayrağıyla süslendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:35
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        Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bayrak
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        CUMHURİYET'in100´üncü yıl kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde dev Türk bayrağıyla süslendi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valiliği tarafından organize edildi. Cumhuriyet'in 100´üncü yıl kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları, gece ise ışık, su gösterileri gerçekleştirilecek. Köprüdeki kutlamalarda 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki Türk bayrağı olacak. 15 bin 300 metrekarelik Türk bayrağının, bugüne kadarki en büyük Türk bayraklarından biri olacağı belirtildi.

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