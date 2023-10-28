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        Adana Demirspor - Konyaspor: 3-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:05 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:10
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        Adana Demirspor - Konyaspor: 3-0
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        STAT:YeniAdana

        HAKEMLER: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Cem Özbay

        ADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Svensson (Dk. 69 İsmail), Semih Güler, Gravillon (Dk. 85 Abdulsamet), Rodrigues, Emre Akbaba, N'Diaye (Dk. 65 Stambouli), Yusuf Erdoğan, Belhanda (Dk. 85 Dorukhan), Zeneli (Dk.64 Balotelli), Niang

        KONYASPOR: Bernardoni - Uğrucan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi (Dk. 61 Nelson Oliveira), Prip (Dk. 61 Muric), Cicaldau (Dk. 82 Rak), Moreno (Dk.74 Gökhan), Cikalleshi (Dk. 74 Uğulcan)

        GOLLER: Dk. 54 Niang, Dk.81 Balotelli, Dk.90+3 Niang (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Emre (Adana Demirspor), Prip (Konyaspor)

        Süper Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. 

        6´ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba´nın vuruşunda kaleci Bernardoni´den topu kornere çeldi.

        16´ncı dakikada Belhanda´nın pasıyla topla buluşan Emre Akbaba´nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        31´inci dakikada yaptığı baskıyla Svensson´dan topu kapan Moreno, pasını Cikalleshi´ye verdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Cikalleshi´nin sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

        45´inci dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor´da Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Belhanda´nın kafa vuruşunda kaleci Bernardoni son anda topu kornere çeldi.

        Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

        52´nci dakikada Gravillon´un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        54´üncü dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Svensson ortaladı. Niang´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        79´uncu dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası içerisine giren Yusuf, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf´un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        81´inci dakikada Adana Demirspor 2´ye çıkarttı. Emre Akbaba´nın pasıyla savunma arkasına sarkan Balotelli kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

        90+2'nci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf, kaleci Bernardoni'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi.

        90+3'üncü dakikada topun başına geçen Niang'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Adana Demirspor´un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

        2023-10-28 21:04:02

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