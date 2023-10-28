Adana Demirspor - Konyaspor: 3-0
STAT:YeniAdana
HAKEMLER: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Cem Özbay
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Svensson (Dk. 69 İsmail), Semih Güler, Gravillon (Dk. 85 Abdulsamet), Rodrigues, Emre Akbaba, N'Diaye (Dk. 65 Stambouli), Yusuf Erdoğan, Belhanda (Dk. 85 Dorukhan), Zeneli (Dk.64 Balotelli), Niang
KONYASPOR: Bernardoni - Uğrucan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi (Dk. 61 Nelson Oliveira), Prip (Dk. 61 Muric), Cicaldau (Dk. 82 Rak), Moreno (Dk.74 Gökhan), Cikalleshi (Dk. 74 Uğulcan)
GOLLER: Dk. 54 Niang, Dk.81 Balotelli, Dk.90+3 Niang (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Emre (Adana Demirspor), Prip (Konyaspor)
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
6´ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba´nın vuruşunda kaleci Bernardoni´den topu kornere çeldi.
16´ncı dakikada Belhanda´nın pasıyla topla buluşan Emre Akbaba´nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
31´inci dakikada yaptığı baskıyla Svensson´dan topu kapan Moreno, pasını Cikalleshi´ye verdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Cikalleshi´nin sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
45´inci dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor´da Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Belhanda´nın kafa vuruşunda kaleci Bernardoni son anda topu kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
52´nci dakikada Gravillon´un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
54´üncü dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Svensson ortaladı. Niang´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
79´uncu dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası içerisine giren Yusuf, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf´un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81´inci dakikada Adana Demirspor 2´ye çıkarttı. Emre Akbaba´nın pasıyla savunma arkasına sarkan Balotelli kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
90+2'nci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf, kaleci Bernardoni'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi.
90+3'üncü dakikada topun başına geçen Niang'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Adana Demirspor´un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI
2023-10-28 21:04:02