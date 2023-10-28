Adana Demirspor - Konyaspor maçının ardından

SüperLig'in 10´uncu haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor´u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alacakları bir galibiyetle morallerinin yükseleceğini ve istedikleri yere gelebileceklerini ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "24 saat önce imza attım ve takımın başına geldim. Takımın başında olarak onlara faydalı olmaya çalıştım. İlk yarı istediğimiz takım savunmasını oturttuk ve rakibe pozisyon vermedik. Bizim de geçiş oyunlarıyla yakaladığımız pozisyonlar vardı. 1-0 geriye düştük ancak biz 1-0 galip gelseydik daha farklı olabilirdi. 1-0´dan sonra biraz kırılganlık ve oyunu çevirememe kendisini gösterdi. Güçlü bir camiayız. Önümüzde kupa maçı var. 1 galibiyet aldıktan sonra morallerde yükselince istediğimiz yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Daha çok yeniyim. Antrenman yapamadık ama antrenmanlarla eksiklerimizi düzeltirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

PATRICK KLUIVERT: EVİMİZDE KAZANMAK ÇOK ÇOK ÖNEMLİYDİ

Geçtiğimiz hafta deplasmanda aldıklarını mağlubiyetin ardından Konyaspor maçının çok önemli olduğunu dile getiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Geçen haftaki mağlubiyetimizden sonra kendi evimizde kazanmak çok çok önemliydi, bunun da bilincindeydik. İlk yarı aslında rakibi domine ediyorduk, sadece eksik goldü. İkinci yarı başlamadan önce kendi aramızda konuşurken bitirmemiz gereken aksiyonları bitirmemiz gerektiği konusunda konuştuk. Bizim hatalarımızdan faydalanmaya çalışan bir rakip vardı. İkinci yarı aksiyonları geliştirip golleri bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Kendi evimizde gösterdiğimiz performansı deplasmanda gösteremedik. Birkaç tane düzeltme ile aynı performansı deplasmanda da göstermek için çaba sarf edeceğiz. Önümüzde Sivasspor maçı var. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ancak bizde elimizden gelen performansı göstererek sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın evimizde bizlere ekstra güç kattığını hepimiz biliyoruz. Her seferinde arkamızda destek verdiler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hakan Keleş açıklaması

- Patrick Kluivert´ın açıklaması

DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

2023-10-28 22:07:11