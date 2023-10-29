Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel 100 metre boru kebabı

        ADANA´dakebapçıYaşar Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetin 100´üncü yılına özel 100 metrelik boru kebabı pişirip dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel 100 metre boru kebabı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´dakebapçıYaşar Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetin 100´üncü yılına özel 100 metrelik boru kebabı pişirip dağıttı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılı çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Kentte ise kebapçı Yaşar Aydın, Cumhuriyetin 100´üncü yılı kutlamalarında 100 metrelik boru kebabı hazırlamak istedi. Yaklaşık 1 ayda 100 metrelik mangal ve 100 metrelik şişleri hazırlayan Aydın, 29 Ekim günü 150 kilogram zırh kıyması hazırladı. 20 kebap ustası tarafından 100 metrelik şişe saplanan boru kebabının hazırlanışını vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 20 dakikada pişirilen 100 metrelik boru kebabı daha sonra 500 kişiye dağıtıldı.

        `ADANALI YAPARSA BÖYLE YAPAR´

        Yaptığı boru kebabının 29 Ekim için hazırlandığını belirten Yaşar Aydın, "Cumhuriyetimizin 100´üncü yılına özel 100 metre boru kebabı yaptım. Daha önce de 60 metre yapmıştım. Bu bir dünya rekoru. 100 metre tek parçada bir et. Kuşbaşı gibi şişe takılmıyor bu. Bugün Cumhuriyetimizin 100´üncü yılı bu kebabı da misafirlerimize ikram ediyorum. 150 kilogram et, 120 kilogram kömür kullandık. Maliyet hiç önemli değil. İnşallah Türkiye´miz daha iyi yerlere gelecek. İnşallah bunu bizim çocuklarımız devam ettirecek. Cumhuriyetimizin ilelebet daim olsun. Torunlarımızın çocukları, torunları 200 metreleri yapsın. Adanalı yaparsa böyle yapar" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi

        Benzer Haberler

        Bisiklet yolu, otomobillerin `kestirme yolu´ oldu
        Bisiklet yolu, otomobillerin `kestirme yolu´ oldu
        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Adana Demirspor - Konyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor - Konyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Konyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Konyaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Adana Demirspor - Konyaspor: 3-0
        Adana Demirspor - Konyaspor: 3-0