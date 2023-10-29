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        Hamile karısını öldürüp sokağa çıktı; 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı

        ADANA'da4 aylık hamile eşi Hatice Demir (21) ile kavga eden Emrah Demir (27), sokağa çıkıp `Galiba eşimi öldürdüm´ diye bağırdı. Çağırılan sağlık ekibi, Hatice Demir´in hayatını kaybettiğini belirledi. Boğulduğu değerlendirilen Demir'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Emrah Demir ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:50
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        Hamile karısını öldürüp sokağa çıktı; 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı
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        ADANA'da4 aylık hamile eşi Hatice Demir (21) ile kavga eden Emrah Demir (27), sokağa çıkıp `Galiba eşimi öldürdüm´ diye bağırdı. Çağırılan sağlık ekibi, Hatice Demir´in hayatını kaybettiğini belirledi. Boğulduğu değerlendirilen Demir'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Emrah Demir ise gözaltına alındı.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi´nde meydana geldi. Emrah Demir ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sokağa çıkan Emrah Demir, komşularına `Galiba eşimi öldürdüm´ diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Demir´in öldüğünü belirledi. Vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu değerlendirilen Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından şoka giren Emrah Demir gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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