Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

        ADANA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ali T. ile Özcan K., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ali T. ile Özcan K., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüreğir ve Sarıçam ilçesinde satış yaptığı belirlenen Ali T. ile Özcan K.'nin evlerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5,25 gram metamfetamin, 121 gram bonzai ve 1,63 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Polat çifti özür diledi
        Polat çifti özür diledi

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...
        Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılında fener alayı
        Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılında fener alayı
        Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adanaspor -  Ümraniyespor: 1-0
        Adanaspor -  Ümraniyespor: 1-0