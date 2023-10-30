'Sazan sarmalı' ile yapılan vurgunda şebeke liderinin para ve altınları teslim aldığı anlar kamerada ADANA'dainternettenaraç satın almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıp, 100 milyon TL vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda çete yöneticisi A.Ö.'nün (24), Mersin'deki bir kuyumcuda çırak olarak çalışan T.Ö. aracılığıyla parayı altına çevirdiği ortaya çıktı. A.Ö.'nün farklı tarihlerde dolandırıcılıktan elde edilen para ve altınları, T.Ö.'den teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'dainternettenaraç satın almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıp, 100 milyon TL vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda çete yöneticisi A.Ö.'nün (24), Mersin'deki bir kuyumcuda çırak olarak çalışan T.Ö. aracılığıyla parayı altına çevirdiği ortaya çıktı. A.Ö.'nün farklı tarihlerde dolandırıcılıktan elde edilen para ve altınları, T.Ö.'den teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da oturan A.A. (41), otomobilini satmak için bir internet sitesine 2 milyon TL'lik ilan verdi. A.A. ile iletişime geçip, kendisini mühendis olarak tanıtan kişi, aracı satın almak istediğini söyleyerek, 20 bin TL kapora gönderdi. 'Cihan' ismini kullanan alıcı, A.A.'nın kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili 1 milyon 765 bin TL'ye satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen Y.Ö. (35), şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, A.A.'ya şehir dışında mühendislik yaptığını söyleyip, otomobili kuzeninin devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle A.A. ile Y.Ö. noterde buluştu. Y.Ö., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, araç satış bedelini gönderdi.

GERÇEK NOTERDE ORTAYA ÇIKTI

Noter katibinin devir işlemini yapacağı sırada A.A., Y.Ö.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. Y.Ö. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Y.Ö.'nün şikayeti sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri belirleyip, 18 Ekim'de operasyon düzenledi. Farklı illerde 100 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen Z.B. ile A.Ö.'nün yönettiği şebekeye üye İ.T. (23), M.K. (22), R.K. (23) ve T.Ö. (23), gözaltına alındı.

DESTE DESTE PARALAR SİYAH POŞETTE

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden A.Ö.'nün, Mersin'deki bir kuyumcuda çırak olarak çalışan T.Ö. aracılığıyla parayı altına çevirdiği belirlendi. A.Ö.'nün farklı tarihlerde dolandırıcılıktan elde edilen para ve altınları, T.Ö.'den teslim aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. A.Ö.'nün, çok sayıda Cumhuriyet altını ile deste deste paraları siyah poşete doldurduktan sonra kuyumcudan ayrıldığı görüldü.

'ALACAĞIMI ALMAK İÇİN GİTTİM'

Emniyete götürülen şüpheli T.Ö. ise ifadesinde, "Bana gönderdikleri parayı altına çeviriyordum. Daha sonra gelip, para ya da altın olarak teslim alıyorlardı. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. A.Ö. de ifadesinde görüntülere ilişkin, "Kuyumcunun bana borcu vardı. Alacağımı almak için gittim" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.