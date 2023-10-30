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        Adana´da Cumhuriyetin 100´üncü yılı 1699 metrelik bayrakla kutlandı 

        Cumhuriyetin 100´üncü yılı kutlamaları Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde 1699 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde dev Türk bayrağı açıldı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:59
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        Adana´da Cumhuriyetin 100´üncü yılı 1699 metrelik bayrakla kutlandı 
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        Cumhuriyetin 100´üncü yılı kutlamaları Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde 1699 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde dev Türk bayrağı açıldı.  

        Ulaştırma Bakanlığı tarafından MET-GÜN İnşaat´a yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in katkıları ile organize edildi. Adanalılar 100´üncü yılda hem Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile andılar hem de 100´üncü yıl kutlamalarını şölene dönüştürdüler.  

        15 BİN 300 METREKARE ALANI KAPSIYOR 

        Cumhuriyetin 100´üncü yılı kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları yapıldı. Cumhuriyetin 100´üncü yılı kutlamalarına özel, 100 bisikletçi, 100 atlet, 100 kanocu etkinlikler kapsamında yarıştı. 15 bin 300 metrekare alanı Türk bayrağının gölgesindeki etkinlikler bir şölen havasında gerçekleşti. Halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunduğu etkinlik kapsamında down sendromlu gençler de koşu yarışmasına katıldı. Etkinlikler kapsamında motosikletli polis ekipleri bir gösteri geçişi ile hem Adana halkını hem de dev Türk bayrağını selamladı. 100´üncü yıl kutlamaları kapsamında gece de ışık ve su gösterileri gerçekleştirildi.

        DHA-Genel - Türkiye-Adana - DHA

        2023-10-30 10:58:42

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