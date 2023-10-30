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        Üzerine kayıtlı olan ağabeyinin otomobilinin satışı için gelinliğiyle notere gitti

        ADANA'da,kendi üzerine kayıtlı olan ağabeyine ait otomobilin başkasına satışı için, düğünü öncesi gelinliğiyle notere giden kadının o onları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:25
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        Üzerine kayıtlı olan ağabeyinin otomobilinin satışı için gelinliğiyle notere gitti
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        ADANA'da,kendi üzerine kayıtlı olan ağabeyine ait otomobilin başkasına satışı için, düğünü öncesi gelinliğiyle notere giden kadının o onları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güney Caddesi'nde, ismi açıklanmayan kadın, kendi üzerine kayıtlı ancak ağabeyine ait olan otomobilin başkasına satışı için düğün öncesi gelinliğiyle gittiği noterde işlem yaptırdı. Gelin, akrabalarıyla birlikte dakikalarca işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Gelin, işlemleri tamamlanınca yakınlarıyla birlikte düğün için son hazırlıklarını yaptırmak üzere kuaföre gitti. O anlar, noterdeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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