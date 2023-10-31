Hamile eşini birlikte televizyon izlemediği için boğarak öldürmüş ADANA'da,4 aylık hamile eşi Hatice Demir'i (20), boğarak öldüren Emrah Demir (26), tutuklandı. Demir'in ifadesinde, "Yatmak istediğini söyledi, gitti. Bir süre sonra yanıma geldi, uyumayacağını söyledi. 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Karşı çıktı ve tartışma başlattı" dediği ortaya çıktı.

ADANA'da,4 aylık hamile eşi Hatice Demir'i (20), boğarak öldüren Emrah Demir (26), tutuklandı. Demir'in ifadesinde, "Yatmak istediğini söyledi, gitti. Bir süre sonra yanıma geldi, uyumayacağını söyledi. 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Karşı çıktı ve tartışma başlattı" dediği ortaya çıktı.

Olay, 29 Ekim'de saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir, 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

'HATIRLAMIYORUM'

Gözaltına alınan Emrah Demir, cinayet büro amirliğine götürüldü. Emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlatan Demir, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.