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        İncirlik esnafını bu kez İsrail ve ABD protestoları vurdu

        ADANA'da,Türk-ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nün yer aldığı İncirlik Mahallesi esnafı, İsrail ve ABD protestoları nedeniyle yabancı askerlerin üs dışına çıkmasının yasaklanmasıyla iş yapamaz hale geldi. Bir zamanlar 'Küçük Amerika' olarak nitelendirilen İncirlik Üssü, 2011 yılında olduğu gibi yine sessizliğe büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:40
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        İncirlik esnafını bu kez İsrail ve ABD protestoları vurdu
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        ADANA'da,Türk-ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nün yer aldığı İncirlik Mahallesi esnafı, İsrail ve ABD protestoları nedeniyle yabancı askerlerin üs dışına çıkmasının yasaklanmasıyla iş yapamaz hale geldi. Bir zamanlar 'Küçük Amerika' olarak nitelendirilen İncirlik Üssü, 2011 yılında olduğu gibi yine sessizliğe büründü.

        ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'nün yer aldığı İncirlik Mahallesi esnafı, Körfez Savaşı ve ABD'nin Irak işgali döneminde 20 bini aşkın yabancı askerin bulunması nedeniyle altın çağını yaşadı. Dericiler, halıcılar, kuyumcular, hediyelik eşya satan iş yerleri ile lüks eğlence mekanlarının yer aldığı İncirlik Mahallesi'ndeki esnafın, 2002'de asker sayısının azaltılmasıyla birlikte işleri sekteye uğradı. Adanalıların yanı sıra turistlerin de alışverişe ve gezmeye geldiği mahallede 2011'de DEAŞ tehlikesi nedeniyle ABD'li askerlerin üs dışına çıkmasının yasaklanmasıyla tam anlamıyla hareketlilik son buldu. Mahallede yüzlerce esnaf kepenk kapattı.

        ESNAF İŞ YERLERİNE YATIRIM YAPTI

        ABD'li askerlerin üsten çıkmasına 21 Ocak 2023'te izin verildi. Haberi alan esnaf, iş yerlerinin kepenklerini açtı. Esnaf, bakımsız kalan iş yerlerine yatırım yapıp yeniden düzenleyerek işbaşı yaptı. İşlerini yoluna koyan esnafı bu kez de İsrail-Filistin Savaşı vurdu. Askerlerin üsten çıkması yeniden yasaklanınca ve protestolar da artınca esnaf iş yapamaz hale geldi. Filistin'e destek veren grupların haftada birkaç gün üsse yürüyüş yapması ve polis ekiplerinin engeliyle karşılaşması nedeniyle de esnafta tedirginlik yaşamaya başladı. Bazı iş yeri sahipleri, savaşa rağmen ticaret yapmaya çalıştıkları için protestocuların tepkileriyle karşılaştıklarını söyledi.

        'BORCUNU ÖDEYEMEYENLER PERİŞAN'

        Mahallede giyim mağazası işleten Mürsel Gürbüz, "Burada hepimiz evimizi, arabamızı satıp iş yerlerimizi yeniledik. Borca girenler oldu. Tekrar yaşanan bu gelişmeler bizi çok kötü etkiledi. Borcunu ödeyemeyenler perişan durumda. Protestoların yerinin burası olmaması lazım. Dün yine protestocular üsse yürümek istedi. Bağırdılar, çağırdılar, polis izin vermeyince gittiler. Protestoculara da hak veriyoruz biz de aynı görüşü ve davayı savunuyoruz ama herkes işinin, gücünün derdinde" dedi.

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