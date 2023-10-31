Fırın işletmecisi, yanında çalışan kıza taciz iddiasıyla tutuklandı

ADANA'dafırınişletmecisi R.A (63), yanında çalışan 16 yaşındaki E.A. adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, lise 3'üncü sınıf öğrencisi E.A., 28 Ekim'de polis merkezine giderek 3 aydır yanında çalıştığı fırıncı R.A.'nın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Cep telefonu ile çektiği görüntüleri de delil olarak sunan genç kızın şikayeti üzerine 4 çocuk babası R.A., gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen R.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.