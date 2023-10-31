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        Fırın işletmecisi, yanında çalışan kıza taciz iddiasıyla tutuklandı

        ADANA'dafırınişletmecisi R.A (63), yanında çalışan 16 yaşındaki E.A. adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:50
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        Fırın işletmecisi, yanında çalışan kıza taciz iddiasıyla tutuklandı
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        ADANA'dafırınişletmecisi R.A (63), yanında çalışan 16 yaşındaki E.A. adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 

        Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, lise 3'üncü sınıf öğrencisi E.A., 28 Ekim'de polis merkezine giderek 3 aydır yanında çalıştığı fırıncı R.A.'nın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Cep telefonu ile çektiği görüntüleri de delil olarak sunan genç kızın şikayeti üzerine 4 çocuk babası R.A., gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen R.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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