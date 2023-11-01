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        Adana´da bıçaklı kavga: 1 yaralı

        ADANA´nınKozan ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, tartıştığı T.Ö.´yü (58) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan T..Ö. hastanede tedavi altına alınırken kaçan saldırganının yakalanması için çalışma başlatıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 00:14 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:15
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        Adana´da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        ADANA´nınKozan ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, tartıştığı T.Ö.´yü (58) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan T..Ö. hastanede tedavi altına alınırken kaçan saldırganının yakalanması için çalışma başlatıldı. 

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Hulisi Kurdoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, cadde üzerinde T.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği bıçakla T.Ö.´yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar T.Ö.´yü Kozan Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen T.Ö.,  ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

        Polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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