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        Cep telefonu çalan kapkaççılar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

        ADANA'daelektrikli bisikletli Ö.Ü. (16) ile arkadaşı Abdülkadir Y. (18), sokakta yürüyen Özcan A.'nın (22) elindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Polis tarafından güvenlik kamerasın görüntülerinden tespit edilip yakalanan Abdülkadir Y., ifadesinde, "Doğum günümdü, pasta almak için cep telefonunu çaldık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:45
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        Cep telefonu çalan kapkaççılar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
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        ADANA'daelektrikli bisikletli Ö.Ü. (16) ile arkadaşı Abdülkadir Y. (18), sokakta yürüyen Özcan A.'nın (22) elindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Polis tarafından güvenlik kamerasın görüntülerinden tespit edilip yakalanan Abdülkadir Y., ifadesinde, "Doğum günümdü, pasta almak için cep telefonunu çaldık" dedi.

        Olay, 24 Ekim'de saat 13.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletli Ö.Ü. ile arkasında oturan Abdülkadir Y., işten çıkıp evine dönen Özcan A.'yı sokakta takip etti. Kaldırımda bir süre duraksayan Özcan A.'nın arkasından yaklaşan şüphelilerden Abdülkadir Y., elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Özcan A., şüphelilerin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kapkaç, güvenlik kamerasına yansıdı.

        'PASTA ALMAK İÇİN ÇALDIK'

        Özcan A.'nın ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışmasında şüphelilerin olaydan bir süre önce parkta oturduğu, kapkaçın ardından cep telefonunu satmak için bölgeden ayrıldığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden iz süren ekipler, şüphelileri aynı mahalledeki evlerine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Abdülkadir Y., ifadesinde, "Doğum günümdü. Arkadaşımla otururken, kutlama yapmak istedik. Doğum günü pastası almak için de cep telefonunu çaldık" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdülkadir Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Ö.Ü. ise serbest bırakıldı.

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