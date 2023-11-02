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        Polisten kaçarken baraj gölüne attığı ruhsatsız tabancayı dalgıçlar buldu

        ADANA´dapolis ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında 3´ü otomatik, 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 57 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Bülent O.´nun (25), polisin `Dur´ ihtarına uymayıp kaçtığı, otomobildeki ruhsatsız tabancayı Seyhan Baraj Gölü'ne attıktan sonra yakalandığı belirtildi. Silah, dalgıç polislerin aramasıyla bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:45
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        Polisten kaçarken baraj gölüne attığı ruhsatsız tabancayı dalgıçlar buldu
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        ADANA´dapolis ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında 3´ü otomatik, 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 57 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Bülent O.´nun (25), polisin `Dur´ ihtarına uymayıp kaçtığı, otomobildeki ruhsatsız tabancayı Seyhan Baraj Gölü'ne attıktan sonra yakalandığı belirtildi. Silah, dalgıç polislerin aramasıyla bulundu.

        Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bireysel silahlanmanın önüne geçmek ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla ruhsatsız silah yakalamalarına ağırlık verdi. Ekipler, bu kapsamda çok sayıda adrese baskın yapıp, uygulama ve denetimlerini artırdı. Çalışmalarda 23 Ekim´den bu yana 57 şüpheli yakalanırken, 3´ü otomatik, 60 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tabancalardan bazılarının, otomobillerin vites kolun kutusuna gizlendiği görüldü.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Topalak Mahallesi´nde kurduğu uygulama noktasında şüpheli araçlarda arama yaptı. Otomobiliyle seyir halindeki Bülent O., polisin `Dur´ ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisin takip ettiği şüpheli, Çatalan Köprüsü´nde otomobildeki ruhsatsız tabancayı Seyhan Baraj Gölü´ne attı. Şüpheli gözaltına alınırken, dalgıç polisler tabancayı sudan çıkarıp, el koydu. 

        Öte yandan, motorize yunus ekipleri, Eren G.´nin (26) Adana Merkez Otogarı´na gitmek üzere bindiği taksiyi Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi´nde durdurdu. Araçta yapılan aramada Eren G.´nin çantasında ruhsatsız 7 tabanca ele geçirildi. Emniyet ve polis merkezlerindeki işlemleri tamamlanan, aralarında Eren G. ve Bülent O.´nun da bulunduğu 57 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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