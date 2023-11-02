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        Park kavgasında taksici, öğretmeni dövdü

        ADANA'daaracını ilkokulun önüne park eden taksici Eyüp Y. (55), kendisini bu nedenle uyaran öğretmenlerden Necmettin Uçar'ı (55) çıkan tartışmada darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:45
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        Park kavgasında taksici, öğretmeni dövdü
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        ADANA'daaracını ilkokulun önüne park eden taksici Eyüp Y. (55), kendisini bu nedenle uyaran öğretmenlerden Necmettin Uçar'ı (55) çıkan tartışmada darbetti.

        Olay, dün Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Toros İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Okul çıkışında öğrencilerin trafik güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, bu sırada kapının önüne park eden taksi şoförü Eyüp Y.´yi, aracını başka bir yere park etmesi için uyardı. Uyarının ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan Eyüp Y. bir süre sonra geri döndü. Eyüp Y., öğretmen Kavak'a "Benim neden görüntümü çektin?" diyerek saldırınca arbede çıktı. Kavak ise görüntü çekmediğini savundu. Okulda görevli başka bir sınıf öğretmeni Necmettin Uçar da tartışmaya dahil olarak taksiciye tepki gösterdi. Çıkan arbedede Uçar, Eyüp Y. tarafından darbedildi. Uçar'ın yere yığılması üzerine taksici bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmettin Uçar'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaşına 7 dikiş atılan öğretmen taburcu edildi. Eyüp Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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