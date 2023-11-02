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        Enerjisa Enerji´den Adana Karataş´ta sürdürülebilir balıkçılığa destek

        Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen Adana Karataş sürdürülebilir balıkçılık projesinin etkinliği geniş bir katılım ile gerçekleşti. Gönüllüler etkinlik kapsamında hem karada hem denizde gün boyunca 878 kilogram atık topladı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:01
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        Enerjisa Enerji´den Adana Karataş´ta sürdürülebilir balıkçılığa destek
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        Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen Adana Karataş sürdürülebilir balıkçılık projesinin etkinliği geniş bir katılım ile gerçekleşti. Gönüllüler etkinlik kapsamında hem karada hem denizde gün boyunca 878 kilogram atık topladı.  

        Enerjisa Enerji ev sahipliğinde CarrefourSA, Enerjisa Üretim ve Sabancı Holding´in desteklediği proje ile Cumhuriyet´in 100´üncü yılının coşkusu 300 gönüllünün tüm gün deniz, sahil ve liman temizliği için çalışmasıyla kutlandı.

        Sabancı Cumhuriyet Seferberliğinin 3´üncü yılında en önemli projelerden birini gerçekleştiren Enerjisa Enerji, temel geçim kaynağı balıkçılık olan Adana Karataş için kapsamlı bir sürdürülebilir balıkçılık sistemi yaratıyor.  

        GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İLE GİDERLER AZALACAK, DENİZ ATIKLARINDAN GELİR ELDE EDİLECEK

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Türkiye´nin en çok deniz ürünü çıkartılan bölgelerinden biri olarak eşsiz bir hazineye sahip olan Karataş´ın deniz kirliliği ile mücadelesinde Enerjisa Enerji, Karataş´ta denizdeki plastik atıklar için plastik atık dönüşüm merkezi kuruyor. Hem bölgedeki balıkçılar hem de deniz biyoçeşitliliği için sürdürülebilir olan bu projede balıkçılar, deniz atıklarını toplayarak atık dönüşüm merkezine getirecek ve bundan gelir elde edecek.

        Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Karataş Su Ürünleri Kooperatifi´nde yer alan buz üretim tesisinin çatısına kurulacak olan güneş enerji santrali Kooperatif, enerji maliyetlerinin tümünü yenilenebilir enerjiden sağlayacak. Enerjisini, yenilenebilir enerjiden sağlayan tesislerde üretilen buzlar düşük maliyetle balıkçılara verilecek ve yaratılan tasarruf ile de bölgedeki kadınların kooperatifte istihdamına katkı sağlanacak.

        Karataş Su Ürünleri Kooperatifi´nin teknik kapasitesini artırmaya yönelik CarrefourSA tarafından verilen `Sürdürülebilir Balıkçılık´, `Balıkçılıkta Ergonomi´ ve `Plastik Atık Yönetimi´ eğitimleri ile katılımcılara yeni yetkinlikler ve beceriler kazandırılacak.

        Sosyal sorumlulukta topluma en duyarlı projeleri gerçekleştirme gayretinde olan Enerjisa Enerji´nin ev sahipliği yaptığı Adana Karataş - Sürdürülebilir Balıkçılık projesinin Sabancı Cumhuriyet Seferberliği etkinliği ise geniş bir katılım ile gerçekleşti. Bölgedeki görevli dağıtım şirketi Enerjisa Toroslar EDAŞ´ın gönülleri ağırlıklı olmak üzere Sabancı Topluluğu´nu temsilen CarrefourSA, Enerjisa Üretim ve Sabancı Holding´in gönüllüleri, üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere sahadaydı. Adana´nın, nüfusunun yüzde 90´ı balıkçılık ile geçimini sağladığı ilçesi Karataş´ta yaşayan yerel halk ve Sabancı Gönüllüleri toplamda 300 kişilik geniş bir katılım ile bu özel günü Cumhuriyet´e yakışır şekilde çalışarak kutladı.

        Seferberlik kapsamında balıkçı tekneleri ile açılan gönüllüler, denizden çıkardıkları çeşitli atıkları ve hayalet ağları toplarken, limanda ve Harbiş Plajı´nda kapsamlı bir atık toplama etkinliği yapıldı. Etkinlik günü sonunda 878 kilogram atık toplanarak atık dönüşüm merkezine teslim edildi.

        CUMHURİYETİMİZİ ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞARAK KUTLADIK

        Tüm çalışmalarını etki odaklı sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Enerjisa Enerji CEO´su Murat Pınar, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyet Seferberliğinin 3´üncüsünü gerçekleştirmenin ve bu özel günü ülkemiz için seferberlik halinde çalışarak kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Enerjisa Enerji olarak ev sahipliği yaptığımız ve gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir balıkçılık projemizde, ülkemizin en önemli balıkçılık merkezlerinden Adana Karataş için seferber olduk. Bu projenin bölgeye kazandırılması ile birlikte yenilenebilir enerjiden biyoçeşitliliğe, balıkçının teknik kapasitesinin artırılmasından kadın istihdamına birçok noktada önemli kazanımlar elde edeceğiz. Daha İyi Bir Gelecek için gelecek nesillere refah getirme sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Bu noktada bize destek olan CarrefourSA ve Enerjisa Üretim şirketlerine de teşekkür ediyoruz" dedi.

         

         

         

        DHA-Genel - Türkiye-Adana - DHA

        2023-11-02 12:01:01

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