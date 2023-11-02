Eşi tarafından öldürülen hamile Hatice´nin babası: Torunumu kucağıma almayı bekliyordum ADANA´daeşi Emrah Demir (26) tarafından dövülüp, boğularak öldürülen Hatice Demir (20) toprağa verildi. Demir'in babası Ali Durgut, bunun çifte cinayet olduğunu belirterek, "Kazım hamileydi. Canımı iki kere yaktı. Ömür boyu cezaevinde yatsa da ciğerimin ateşi sönmez. Ben dört gözle torunumu kucağıma almayı bekliyordum. Onu ölü olarak görebildim" diyerek gözyaşı döktü.

ADANA´daeşi Emrah Demir (26) tarafından dövülüp, boğularak öldürülen Hatice Demir (20) toprağa verildi. Demir'in babası Ali Durgut, bunun çifte cinayet olduğunu belirterek, "Kazım hamileydi. Canımı iki kere yaktı. Ömür boyu cezaevinde yatsa da ciğerimin ateşi sönmez. Ben dört gözle torunumu kucağıma almayı bekliyordum. Onu ölü olarak görebildim" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 29 Ekim günü Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir ile 5 aylık hamile olan, 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

`HATIRLAMIYORUM´ DEDİ, TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Emrah Demir, emniyetteki ifadesinde gece boyu tartıştıklarını belirtip, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

`DÖRT GÖZLE TORUNUMU KUCAĞIMA ALMAYI BEKLİYORDUM´

Hatice Demir´in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak Küçükoba Mezarlığı´nda defnedildi. Demir´in babası Ali Durgut, "Pazar sabahı, tanımadığım bir numara arayıp, kızımın bayıldığını söyledi. Hamile olduğu için bayıldığını düşündüm. Cinayet olduğunu adli tıp kurumunda öğrendik. Kızım hamileydi. Bu bir çifte cinayettir. Canımı iki kere yaktı. Ömür boyu cezaevinde yatsa da ciğerimin ateşi sönmez. Ben dört gözle torunumu kucağıma almayı bekliyordum. Onu ölü olarak görebildim" diyerek gözyaşı döktü.

`KANI YERDE KALMASIN´

Damadının en ağır cezayı almasını istediğini ifade eden Durgut, "Çevredekilerin söylediğine göre saat 23.00´te kavga etmeye başlamışlar. Kayınvalidesi yukarı çıkmak istemiş ancak dünürüm izin vermemiş. Gece saat 03.00 gibi sesleri kesilmiş. O sırada öldüğünü düşünüyorum. Beni neden aramadılar, neden yardım etmediler? Kadın cinayetlerinin önlenmesini istiyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın" dedi.

`SAĞ TESLİM ETTİM, CENAZESİNİ ALDIM´

Belgin Durgut ise "Ben o sırada umre ibadetimi yapıyordum. Haberi alınca yarım bırakıp, geri döndüm. Kızımı sağ teslim ettim, cenazesini aldım. Benim ciğerim yandı. En ağır cezayı almasını istiyorum. İdam istiyorum" diye konuştu.