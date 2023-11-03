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        Varank ve komisyon üyelerinden Adana'daki termik santralde inceleme (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:20
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        Varank ve komisyon üyelerinden Adana'daki termik santralde inceleme (2)
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        SANAYİCİLERLEİSTİŞARETOPLANTISI

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile komisyon üyeleri Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi´nde düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı´na katıldı. Burada konuşan Varank, Adana´nın potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu belirterek, "Sadece sanayide değil, tarımıyla da potansiyeli var. Enerjide ana kavşak noktalarından bir tanesi olması hasebiyle Adana önemli bir şehrimiz. Biz de buraya gelmişken komisyonumuzu ilgilendiren alanlarda bu görüşmeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

        LÜKS MOTOSİKLET VE FORKLİFT SÜRDÜ

        Toplantının ardından Komisyon Başkanı Varank ile beraberindekiler, fabrikalarda incelemelerde bulundu. Varank, iş insanı Umman Deniz´in özel yapım `Trike´ türünde, 3 tekerlekli, 8 silindir ve 5 bin 700 litre motor hacimli motosikletine binip sanayi bölgesinde tur attı. Varank başka bir ziyaretinde ise forklift sürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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