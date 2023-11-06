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        Kaldırımda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

        ADANA´dakaldırımda yürürken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Anıl A. (19), bacağından yaralandı. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Anıl A., hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:00
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        Kaldırımda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
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        ADANA´dakaldırımda yürürken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Anıl A. (19), bacağından yaralandı. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Anıl A., hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Anıl A., yanına yaklaşan motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Anıl A., koşarak caddedeki bir banka şubesine sığındı. Şüpheliler bir el daha ateş etti, kurşun şubenin camına isabet etti. 2 şüpheli motosikletle uzaklaştı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Anıl A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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