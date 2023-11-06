Kaldırımda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

ADANA´dakaldırımda yürürken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Anıl A. (19), bacağından yaralandı. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Anıl A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Anıl A., yanına yaklaşan motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Anıl A., koşarak caddedeki bir banka şubesine sığındı. Şüpheliler bir el daha ateş etti, kurşun şubenin camına isabet etti. 2 şüpheli motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Anıl A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.