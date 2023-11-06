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        Üniversiteye hazırlanan Nurican, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        ADANA´dayaya geçidinden geçen motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü Nurican Gök (19), hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer sürücü R.A. tedaviye alınırken, üniversite sınavına hazırlanan Nurican Gök'ün, motosikletini kuryelik yaparak para biriktirip, satın aldığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:10
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        Üniversiteye hazırlanan Nurican, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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        ADANA´dayaya geçidinden geçen motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü Nurican Gök (19), hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer sürücü R.A. tedaviye alınırken, üniversite sınavına hazırlanan Nurican Gök'ün, motosikletini kuryelik yaparak para biriktirip, satın aldığı belirtildi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı´nda meydana geldi. Nurican Gök yönetimindeki motosiklet, o sırada işten çıkan ve motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçen garson R.A.´ya çarptı. Gök ve R.A. yerde metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nurican Gök´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı R.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Gök´ün cenazesi, sabah saatlerinde Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yoğun bakım servisine alınan R.A.´nın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

        DEPREM BÖLGELERİNE GÖNÜLLÜ GİTMİŞ

        Bu arada, üniversite sınavlarına hazırlanan Nurican Gök'ün, kuryelik yaparak para biriktirdiği, bir süre önce kazaya karıştığı motosikleti satın aldığı ifade edildi. Türk Kızılay gönüllüsü olduğu belirtilen Gök'ün deprem bölgelerinde günlerce yardım faaliyetlerine katıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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