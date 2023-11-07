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        Adana'da 3,5 milyon makaron ele geçirildi; 14 gözaltı 

        ADANA'dagümrük kaçağı 3 milyon 500 bin makaron, 28 bin 100 paket sigara, 367 bin kaçak doldurulmuş sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ve 700 elektronik sigara ele geçirildi; 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:05
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        Adana'da 3,5 milyon makaron ele geçirildi; 14 gözaltı 
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        ADANA'dagümrük kaçağı 3 milyon 500 bin makaron, 28 bin 100 paket sigara, 367 bin kaçak doldurulmuş sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ve 700 elektronik sigara ele geçirildi; 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli olarak değerlendirilen araçları durdurdu. Belirlenen adreslerde ve araçlarda aramalarda gümrük kaçağı 3 milyon 500 bin makaron, 28 bin 100 paket sigara, 367 bin kaçak doldurulmuş sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ve 700 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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