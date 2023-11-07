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        Anne ile çocukları, şizofren babanın vasiliği yüzünden mahkemelik oldu

        ADANA´davasiliği eşi Güngör Özdemir´e (57) verilen şizofreni hastası Cabbar Özdemir´in (67) çocukları, annelerinin babalarına kötü davrandığı ve bakımıyla ilgilenmediğini öne sürerek vasiliğin iptali davası açtı. Çiftin çocuklarından Halil Özdemir, vasiliğin annelerinden bir an önce alınıp kendilerine verilmesini veya gerekiyorsa babalarının bakımının devlet himayesine geçmesini istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:15
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        Anne ile çocukları, şizofren babanın vasiliği yüzünden mahkemelik oldu
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        ADANA´davasiliği eşi Güngör Özdemir´e (57) verilen şizofreni hastası Cabbar Özdemir´in (67) çocukları, annelerinin babalarına kötü davrandığı ve bakımıyla ilgilenmediğini öne sürerek vasiliğin iptali davası açtı. Çiftin çocuklarından Halil Özdemir, vasiliğin annelerinden bir an önce alınıp kendilerine verilmesini veya gerekiyorsa babalarının bakımının devlet himayesine geçmesini istedi.

        Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi´nde kendilerine ait 4 katlı apartmanda yaşayan 4 çocuk babası, şizofreni hastası Cabbar Özdemir´in vasiliği, 10 yıl önce eşi Güngör Özdemir´e verildi. İddiaya göre eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Güngör Özdemir, Cabbar Özdemir´i apartmanın zemin katındaki boş ve bakımsız daireye yerleştirdi ve sadece beslenmesiyle ilgilendi. Annelerinin babalarıyla ilgilenmediğini, sürekli hakaret ettiğini, emekli maaşının yanı sıra bazı gayrimenkullerden gelen kira gelirlerinin de içinde bulunduğu mal varlığını haksızca yönettiğini belirten Halil Özdemir (42) ve 2 kardeşi, vasiliğin Güngör Özdemir´den alınması için 6 yıl önce dava açtı. Dava kapsamında Sosyal Hizmet Birimi tarafından oluşturulan Sosyal İnceleme Raporu´nda Cabbar Özdemir adına yürütülen vasilik yetkisinin kötüye kullanıldığı ve vasi değişiminin uygun olacağı vurgulandı.

        'SU DÖKÜYOR, AYAKKABI FIRLATIYOR'

        Vasiliğin annelerinden bir an önce alınıp kendilerine verilmesini veya gerekiyorsa babalarının bakımının devlet himayesine geçmesini isteyen Halil Özdemir, "Annem sürekli babama psikolojik şiddet uyguluyor, buna karşı çıktığımız için bize karşı da düşman oluyor. Annemin evinin alt katında oturuyoruz. Çocuklarım balkona çıktığında su döküyor, ayakkabı fırlatıyor, küfrediyor. 40 yıl önce babamın kendisine uyguladığı bazı şiddet olaylarını hatırlatıp ona kötü davranıyor. `İşte elime düştün mü, ben sana bundan sonra yapacağımı bilirim´ gibi şeyler söylüyor. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Aslında annem de iyi kalpli bir insan ama artık onun da sağlıklı düşünemediğini ve tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

        Anne Güngör Özdemir ise iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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