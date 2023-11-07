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        14 katlı binanın yıkımı sırasında çatıda dans etti

        ADANA'da14katlı binanın yıkımı sırasında bir işçinin tehlikeye aldırmadan çatıda dans etmesi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:15
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        14 katlı binanın yıkımı sırasında çatıda dans etti
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        ADANA'da14katlı binanın yıkımı sırasında bir işçinin tehlikeye aldırmadan çatıda dans etmesi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan 14 katlı Seran Apartmanı'nın yıkımı için çalışmalar sürüyor. Binanın çatısına vinç ile iş makinesi indirilip, yıkıma başlandı. Yıkım sırasında bir işçinin iş makinesinin yanında dans etmesi dikkati çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevrede oluşan toz bulutu ise tepki çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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