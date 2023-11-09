Kaldırımda bekleyen husumetlisini para meselesi nedeniyle vurmuş

ADANA´dakaldırımda bekleyen husumetlisi Anıl A.´yı (19) tabancayla bacağından vuran şüpheli Eray İ. (19), olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İfadesinde, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Anıl A.´yı, korkutmak için tabancayla ateş açtığını öne süren Eray İ., tutuklandı.

Olay, 6 Kasım günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Motosikletli şüpheli, kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden Anıl A.´nın arkasından yaklaşıp, tabancayla ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Anıl A., koşarak caddedeki bir banka şubesine sığındı. Şüpheli bir el daha ateş etti, kurşun şubenin camına isabet etti. Koşarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli, motosikletine binerek kaçtı. Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Anıl A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

SOKAKTA YAKALANDI

Olay yerine gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, Anıl A.´nın borcu nedeniyle husumetli olduğu Eray İ. olduğu tespit edildi. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Meydan Mahallesi´de olduğunu saptadı. Ara sokaklarda çalışma yapan ekipler, Eray İ.´yi saldırıda kullandığı tabanca ile yakaladı.

Yarbaşı Polis Merkezi´ne götürülen Eray İ., para meselesi nedeniyle husumetli olduğu Anıl A.´yı korkutmak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.