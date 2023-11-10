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        Firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        ADANA´dapolisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY´den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hapsi ihraç, astsubay Ömer B. (34), komiser Rıdvan K. (31) ile öğretmenler Hakan B. (44) ve İbrahim Y. (56) yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:10
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        Firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        ADANA´dapolisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY´den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hapsi ihraç, astsubay Ömer B. (34), komiser Rıdvan K. (31) ile öğretmenler Hakan B. (44) ve İbrahim Y. (56) yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirlenen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç astsubay Ömer B., 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser Rıdvan K. ile 2 yıl 1´er ay hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmenler Hakan B. ve İbrahim Y.´nin saklandığı adresler tespit edildi. Özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakalandı. Gözaltına alınan 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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