Adana´da 112,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi; 1 tutuklama ADANA´dapolisin düzenlediği operasyonlarda; gümrük kaçağı 112,5 milyon adet makaron ile 5 milyon 130 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden B.K. tutuklandı, Z.E.D. ise adli kontrolle serbest kaldı.

ADANA´dapolisin düzenlediği operasyonlarda; gümrük kaçağı 112,5 milyon adet makaron ile 5 milyon 130 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden B.K. tutuklandı, Z.E.D. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi´ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli B.K´nin deposuna operasyon düzenledi. Yapılan aramada gümrük kaçağı 112,5 milyon makaron ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, kent girişinde şüpheli olarak görülen kamyon ve kamyonette yaptıkları aramada; 5 milyon 130 bin kaçak doldurulmuş sigara buldu. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.