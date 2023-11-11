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        Bisiklete çarpan motosikletli öldü

        ADANA´nınYüreğir ilçesinde motosiklet, bisiklete çarptı. Kazada motosikletli Ömer Faruk Taşkıran (22) yaşamını yitirirken, bisikletli Berat Y. (15) ise yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 00:38 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:40
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        Bisiklete çarpan motosikletli öldü
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        ADANA´nınYüreğir ilçesinde motosiklet, bisiklete çarptı. Kazada motosikletli Ömer Faruk Taşkıran (22) yaşamını yitirirken, bisikletli Berat Y. (15) ise yaralandı. 

        Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ömer Faruk Taşkıran yönetimindeki 01 ARE 035 plakalı motosiklet, iddiaya göre, yolda aniden önüne çıkan bisikletli Berat Y.´ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşkıran kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşkıran´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bisiklet sürücüsü Berat Y. ise ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Berat Y.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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