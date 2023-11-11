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        Fenerbahçe kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı

        Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana´ya geldi. Sarı-laciverli ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 21:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 21:10
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        Fenerbahçe kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı
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        Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana´ya geldi. Sarı-laciverli ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

        Ligde son olarak sahasında Trabzonspor´a 3-2 yenilen Fenerbahçe, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana kentine geldi. Sarı-lacivertli ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı´na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Takımın gelişi

        - Taratfarların takımı karşılaması

        - Havalimanından çıkış

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

        2023-11-11 21:05:08

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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