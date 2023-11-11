Fenerbahçe kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı
Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana´ya geldi. Sarı-laciverli ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.
Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana´ya geldi. Sarı-laciverli ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.
Ligde son olarak sahasında Trabzonspor´a 3-2 yenilen Fenerbahçe, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana kentine geldi. Sarı-lacivertli ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı´na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Takımın gelişi
- Taratfarların takımı karşılaması
- Havalimanından çıkış
DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI
2023-11-11 21:05:08
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