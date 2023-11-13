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        Sevgilisi gözcülük yaptı; motosiklet çalarken suçüstü yakalandı

        ADANA´dabir alışveriş merkezinin otoparkında sevgilisi Asiye O.´ya (21) gözcülük yaptırıp motosiklet çalan Hakan D. (23), çıkışta güvenlik görevlilerince suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:00
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        Sevgilisi gözcülük yaptı; motosiklet çalarken suçüstü yakalandı
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        ADANA´dabir alışveriş merkezinin otoparkında sevgilisi Asiye O.´ya (21) gözcülük yaptırıp motosiklet çalan Hakan D. (23), çıkışta güvenlik görevlilerince suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 25 Ekim günü saat 14.00 sıralarına Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi´nde meydana geldi. Mersin´den hırsızlık yapmak için kente geldiği belirlenen Hakan D. (23) ile sevgilisi Asiye O. (21), alışveriş merkezinin otoparkında keşif yaptı. Hakan D., çalmaya karar verdiği motosikleti çalıştırdıktan sonra çıkışa yöneldi. Bu sırada gözcülük yapan Asiye O. ise yürüyerek olay yerinde uzaklaştı. Hakan D., motosikletle otoparktan çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bölgede devriye gezen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark edip alışveriş merkezinin otoparkına gitti. Polis, şüpheliler Hakan D. ile Asiye O.´yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, 9 Eylül ve 13 Ekim´de de Yüreğir Devlet Hastanesi´nin otoparkındaki 2 ayrı motosikleti çaldığı saptandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları motosikletler bulunamadı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan D. ile Asiye O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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