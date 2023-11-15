Adana´da `Dar Alan´ uygulamasında arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı ADANA'nınCeyhan ilçesinde gerçekleştirilen `Dar Alan´ uygulamasında haklarında arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu madde, Hint keneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'nınCeyhan ilçesinde gerçekleştirilen `Dar Alan´ uygulamasında haklarında arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu madde, Hint keneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana´da polis ve jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Bota Mahallesi, Taçmahal Sokak üzerinde yaklaşık 500 polisin katılımıyla `Dar Alan´ uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde asayiş ve trafik kontrolü yapılırken, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda haklarında arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı. Ayrıca araçlarda yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 40 kilo uyuşturucu madde, 80 kök Hint keneviri, 14 adet uyuşturucu hap, 2 kg kıyılmış tütün, 810 adet kaçak sigara ele geçirdi.

Yapılan uygulamada, Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Ceyhan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Satılmış Çal ile beraber çalışmaları denetleyip, mahalle sakinlerinin sorun ve önerilerini dinledi. Mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılanan Kaymakam Gürbüz, denetim sırasında sokak üzerinde bir ailenin düğün törenine katıldı. Kaymakam Gürbüz damada para taktı, gelin ve damadın ailesine hayırlı olsun temennisinde bulundu.