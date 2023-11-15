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        Otoyolda ters şeritte giden hafif ticari araç, otomobille çarpıştı; 3 ölü

        ADANA'nınCeyhan ilçesinde, polisin dur ihtarına rağmen otoyolda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal ve eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:20
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        Otoyolda ters şeritte giden hafif ticari araç, otomobille çarpıştı; 3 ölü
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        ADANA'nınCeyhan ilçesinde, polisin dur ihtarına rağmen otoyolda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal ve eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Ceyhan gişeleri yakınlarında meydana geldi. Otoyolda ters yönde ilerleyen 01 EZV 42 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Boz, polisin dur ihtarına uymadı. Bir süre sonra araç, karşı yönden gelen Fatih İlkgün'ün kullandığı 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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