Otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

ADANA´nınİmamoğlu ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan Ömer Faruk Tunç (66), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Ağzıkaraca Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Faruk Tunç, bu sıra kalp krizi geçirdi. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Tunç´un otomobili kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Tunç´un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tunç´un cenazesi İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.