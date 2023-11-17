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        Otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

        ADANA´nınİmamoğlu ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan Ömer Faruk Tunç (66), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 01:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 01:40
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        Otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü
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        ADANA´nınİmamoğlu ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan Ömer Faruk Tunç (66), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Ağzıkaraca Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Faruk Tunç, bu sıra kalp krizi geçirdi. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Tunç´un otomobili kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Tunç´un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tunç´un cenazesi İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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