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        65 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi'nin duruşmasında sanık koltuğu boş kaldı

        ADANA'da,6 Şubat depremlerinde yıkılan Tutar Yapı Sitesi'nin ilk duruşmasında, tek sanık Cüneyt A.'nın yurt dışında olması sebebiyle sanık koltuğu boş kaldı. Müşteki ve tanık beyanlarının alındığı duruşma, yeni bir bilirkişi raporunun düzenlenmesine karar verilip, 23 Şubat'a ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:50
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        65 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi'nin duruşmasında sanık koltuğu boş kaldı
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        ADANA'da,6 Şubat depremlerinde yıkılan Tutar Yapı Sitesi'nin ilk duruşmasında, tek sanık Cüneyt A.'nın yurt dışında olması sebebiyle sanık koltuğu boş kaldı. Müşteki ve tanık beyanlarının alındığı duruşma, yeni bir bilirkişi raporunun düzenlenmesine karar verilip, 23 Şubat'a ertelendi.

        Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen depremde, Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u da yıkıldı. Apartmanda yaşayan 65 kişi, enkazda kalıp hayatını kaybetti. Sitenin diğer 3 bloku ise ayakta kaldı. Başlatılan soruşturmada yapılan çalışmada sitenin müteahhidi H.T.'nin 2008'de hayatını kaybettiği belirtildi. Sanık sıfatıyla soruşturmada yer alan sitenin inşaat mühendisi Cüneyt A.'nın ise depremden 3 gün önce yurt dışına çıktığı kaydedildi.

        23 ŞUBAT'A ERTELENDİ

        Tutar Yapı Sitesi davasının ilk duruşması, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davada tek sanık Cüneyt A.'nın firari olması nedeniyle sanık koltuğu boş kaldı. Müşteki ve tanık beyanlarının alındığı duruşmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar verildi. Duruşma, 23 Şubat 2024'e ertelendi.

        YENİ BİR RAPOR DÜZENLENMESİNİ TALEP ETTİK

        Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan avukat Mehtap Akyüz Özcan, "2020 yılında zemin katta yapılan tadilatların soruşturma sırasında hiç incelenmediğini, tadilatı yaptıranların ifadelerinin dahi alınmadığını söyledik. Binayla ilgili, dosyadaki mevcut 3 laboratuvar sonucundan 1'inin kötü, diğer 2'sinin ise iyi olduğu yer alıyordu. Bu sonuçların çelişkili olmasından kaynaklı yeni bir rapor düzenlenmesini, yapılan tadilatların da incelenmesini talep ettik ve bu kabul gördü" diye konuştu.

        'DUYGUSAL BİR DURUŞMA OLDU'

        Avukat Gülsüm Özdoğru ise "Çok duygusal bir duruşma oldu. Çünkü biz orada sevdiklerimizi kaybettik. Sadece müşteki vekili değil, aynı zamanda maktul yakınlarıyız. Bundan dolayı elimizden geldiği kadar dosyaya sarılıyoruz. Bu konuda ihmali olan herkesin, hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz" dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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