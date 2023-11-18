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        Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

        ADANA´dasürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 02:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 02:40
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        Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
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        ADANA´dasürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaza, 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 N 2260 plakalı otomobil, yolda hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Kazanın meydana geldiği cadde polis tarafından tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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