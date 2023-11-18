KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

ADANA´dasürücüsününkontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 N 2260 plakalı otomobil, yolda hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği cadde polis tarafından tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.