İş yerine asılı bayrağı çalındı; `Özür dilesin, hediye edeceğim´ dedi ADANA´dakimliği belirsiz kişi, oto yıkama dükkanına asılı Türk bayrağını çekerek koparıp, çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi Yusuf Ayık (36), "Olmaması gereken bir olay, keşke yapmasaydı. Buraya gelip, özür dilesin. Bayrağı ona hediye edeceğim" dedi.

ADANA´dakimliği belirsiz kişi, oto yıkama dükkanına asılı Türk bayrağını çekerek koparıp, çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi Yusuf Ayık (36), "Olmaması gereken bir olay, keşke yapmasaydı. Buraya gelip, özür dilesin. Bayrağı ona hediye edeceğim" dedi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Bir oto yıkama dükkanının önünde otomobilinden inen şüpheli, iş yerine asılı Türk bayrağını çekerek bulunduğu yerden kopardı. Şüpheli, bayrağı otomobiline koyduktan sonra uzaklaştı. Sabah iş yerini açmak için gelen Yusuf Ayık, bayrağın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, şüphelinin bayrağı alıp, bölgeden ayrıldığı anlar yer aldı. Ayık, durumu polise bildirdi.

'SEVE SEVE VERİRDİM'

Ayık, bayrağın yerinde olmadığını görünce şaşırdığını belirterek, "Başta düştüğünü düşündüm ve etrafa baktım. Bulamayınca kamera görüntülerini inceledim ve olayı fark ettim. Yanındaki bayrağı da koparmaya çalışmış ama başaramamış. Olmaması gereken bir olay, keşke yapmasaydı. İhtiyacı olsaydı, seve seve verirdim. Buraya gelip, özür dilesin. Ben bayrağı ona hediye edeceğim" diye konuştu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.