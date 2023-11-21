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        KOZAN´DA POLİSTEN 'NARKO ALAN' UYGULAMASI

        ADANA´nınKozan ilçesinde polisin düzenlediği 'Narko Alan' uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 02:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 02:18
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        KOZAN´DA POLİSTEN 'NARKO ALAN' UYGULAMASI
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        ADANA´nınKozan ilçesinde polisin düzenlediği 'Narko Alan' uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

        Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kozan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen 'Narko Alan' uygulamasında, 175 kişi, 54 araç ve 22 motosiklet denetlendi. Ekipler denetimlerde yaptıkları aramada, 2,26 gram bonzai, 1,25 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ele geçirdi. Ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı. Ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye ise para cezası kesildi. 

        Görüntü Dökümü 

        - Polislerin uygulama noktası 

        - Polislerin durdurdukları araçlarda arama yapması 

        - Genel ve detay görüntüler 

        DHA-Gündem - Türkiye-Adana / Kozan - Ali GÖKDAL

        2023-11-21 02:16:56

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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