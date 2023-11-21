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        Evindeki çamaşır makinesinden silahlar çıktı; 'Kimin koyduğunu bilmiyorum' dedi

        ADANA'dapolis ekipleri, husumetli 2 grubun çatıştığı sokakta operasyon yaptı. Hasan Y.'nin (38) evinde çamaşır makinesinin içine gizlenmiş 1 hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile çelik yelek ele geçirildi. İfadesinde, silahların kendisine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediğini öne süren Hasan Y., adli kontrol ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:30
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        Evindeki çamaşır makinesinden silahlar çıktı; 'Kimin koyduğunu bilmiyorum' dedi
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        ADANA'dapolis ekipleri, husumetli 2 grubun çatıştığı sokakta operasyon yaptı. Hasan Y.'nin (38) evinde çamaşır makinesinin içine gizlenmiş 1 hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile çelik yelek ele geçirildi. İfadesinde, silahların kendisine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediğini öne süren Hasan Y., adli kontrol ile serbest bırakıldı.

        Olay, 11 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup, sokakta karşılaşınca birbirlerine silahlar ile ateş açtı. Kimsenin yaranmadığı çatışma sonrası Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatıp, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Hasan Y.'nin evine baskın yapan polis, çamaşır makinesine gizlenmiş 1 hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile çelik yelek ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan Hasan Y., sorgusunda silahların kendisine ait olmadığını, çamaşır makinesine kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü.

        68 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Öte yandan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Huzurunuz, gururumuzdur' sloganıyla yola çıkarak, suçla mücadele kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıp, cadde ve sokaklarda uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 5'i kurusıkı 58 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait bin 651 fişek ve 480 uyuşturucu hap ele geçirdi. Baskınlarda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı, Hasan Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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