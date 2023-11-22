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        İş yeri sahibinin `Özür dilerse hediye ederim´ dediği Türk bayrağını çalan şüpheli yakalandı

        ADANA´daoto yıkama dükkanına asılı olan Türk bayrağını çekerek koparıp, çalan Cumali S. (38), polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde otomobili kendinin kullandığını ancak bayrağı çalmadığını öne süren Cumali S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:20
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        İş yeri sahibinin `Özür dilerse hediye ederim´ dediği Türk bayrağını çalan şüpheli yakalandı
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        ADANA´daoto yıkama dükkanına asılı olan Türk bayrağını çekerek koparıp, çalan Cumali S. (38), polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde otomobili kendinin kullandığını ancak bayrağı çalmadığını öne süren Cumali S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 17 Kasım'da saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Oto yıkama dükkanının önünde otomobilden inen kişi, iş yerine asılı Türk bayrağını çekerek bulunduğu yerden kopardı. Şüpheli, bayrağı otomobiline koyduktan sonra uzaklaştı. Sabah iş yerini açmak için gelen Yusuf Ayık, bayrağın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Bir kişinin bayrağı alıp, bölgeden ayrıldığını gören Ayık, polise şikayetçi oldu. Ayık, "Buraya gelip, özür dilesin. Bayrağı ona hediye edeceğim" dedi.

        18 GÜVENLİK KAMERASI VE PTS KAYITLARI İNCELENDİ

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki 18 güvenlik kamerası görüntüsü ile Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Cumali S. olduğunu tespit etti. Son olarak Pınar Mahallesi´ne gittiği belirlenen Cumali S., olayda kullandığı otomobilde yakalandı. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Cumali S., ifadesinde, otomobili kendinin kullandığını ancak bayrağı çalmadığını öne sürdü.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cumali S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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