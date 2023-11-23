Adana'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama

ADANA'da,'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüreğir ilçesi PTT Evleri, Dedekorkut ve Sinanpaşa mahallelerinde satış yaptığı belirlenen Mahir B., İbrahim D. ile Mert B.'nin evlerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 114,21 gram bonzai, 7,75 gram esrar, 0,87 gram metamfetamin ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.