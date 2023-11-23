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        Otomobilin çarptığı kadın: Ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp, kaçtı

        ADANA'dayolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hacer Başıbüyük (65), kaçan sürücünün cezalandırılmasını isteyip, "Bana çarptıktan sonra ilgilenseydi, yardım etseydi; şikayetçi olmazdım. Ama ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp, kaçtı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:20
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        Otomobilin çarptığı kadın: Ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp, kaçtı
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        ADANA'dayolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hacer Başıbüyük (65), kaçan sürücünün cezalandırılmasını isteyip, "Bana çarptıktan sonra ilgilenseydi, yardım etseydi; şikayetçi olmazdım. Ama ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp, kaçtı" dedi.

        Kaza, 20 Kasım'da Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, fırından ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 5 çocuk, 8 torun sahibi Hacer Başıbüyük'e çarptı. Başıbüyük'ün yere düşüp, sürüklendiği kaza sonrası sürücü kaçarken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ kolu ve burnu kırılan, 2 ayağında da çatlaklar oluşan Başıbüyük, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Başıbüyük, polise şikayetçi oldu.

        'KEMİKLERİM İÇİME DOĞRU BATIYOR'

        Hacer Başıbüyük, "Ekmek aldıktan sonra bir gencin yardımı ile yolun karşısına geçmeye çalışıyordum. Genç, yolun büyük bir kısmına kadar bana yardım etti sonra devam etti. O sırada da araba çarptı. Çok fazla kanım aktı. Sürücü bir anda kaçtı. Çevredekilerin yardımı ile ambulans gelip, hastaneye kaldırdı. Vücudumun sağ tarafı tutmuyor. Kemiklerim sanki içime doğru batıyor. Hiç yerimden kalkamıyorum. Sürücünün cezalandırılmasını istiyorum. Bana çarptıktan sonra ilgilenseydi, yardım etseydi; şikayetçi olmazdım. Ama ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp, kaçtı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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