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        Köprüde içki içerken tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

        ADANA´daŞeref A. (19), köprüde içki içerken tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ile Eren Güngör´ü (19), bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:00
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        Köprüde içki içerken tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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        ADANA´daŞeref A. (19), köprüde içki içerken tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ile Eren Güngör´ü (19), bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi´ndeki Gençlik Köprüsü´nde meydana geldi. Şeref A., mahalleden arkadaşları Alperen Kaya ile Eren Güngör´ü buluşmak için Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru´na çağırdı. 3 arkadaş köprü üzerinde içki içtikleri sırada küfürleşip, tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şeref A., yanında getirdiği bıçakla Kaya'yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Güngör'ü karnından bıçakladı. Kaya ile Güngör kanlar içinde yere yığılırken, Şeref A. ise kaçtı.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULDU

        Yürüyüş parkurundaki güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Alperen Kaya ile Eren Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kaya ile Güngör´ün cenazeleri, aileleri tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Şeref A.´nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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